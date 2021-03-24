СМИ: старших по многоквартирным домам хотят освободить от уплаты страховых взносов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил освободить старших по многоквартирным домам (МКД) от уплаты страховых взносов в социальные фонды. Большинство из старших по МКД - пенсионеры, при отчислении взносов они переводятся в разряд работающих, которым не положена индексация пенсий, пишет "Парламентская газета" в среду.

Как поясняет издание, многие старшие по МКД - пенсионеры. Отчисления в фонд социального страхования фактически делает их работающими пенсионерами, а такой категории граждан не положена индексация пенсий. Поэтому их целесообразно освободить от взносов.

Предложение Ножечкина поддержал первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. Он считает, что нужно провести круглый стол на эту тему, а саму идею оформить в конкретный законопроект, передает газета. Рябухин отметил, что речь идет и о тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, так как часто управляющие компании выплачивают зарплаты в конвертах.