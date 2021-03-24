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В Приамурье привлекли к ответственности педагогов техникума, где произошла стрельба

В конце февраля студентка открыла стрельбу из пневматического оружия из-за конфликта с одногруппниками

ТАСС, 24 марта. Прокуратура Амурской области выявила нарушения в работе педагогов Райчихинского индустриального техникума, которые не предотвратили конфликт между студентами, что стало причиной стрельбы в конце февраля. Работников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры по итогам проверки.

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24 февраля 16-летняя студентка открыла стрельбу из пневматического оружия из-за конфликта с одногруппниками. Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщили, что информация о пострадавших в результате стрельбы не поступала.

"В ходе проверки дана оценка работы психолога, социального педагога, куратора, службы медиации по работе с несовершеннолетними. Установлено, что в нарушение закона должностные лица техникума не приняли меры по урегулированию конфликта, возникшего между студентами учреждения и ставшего причиной, по которой девушка произвела выстрелы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работников Райчихинского индустриального техникума привлекли к дисциплинарной ответственности, с учащимися проводится профилактическая работа. В начале марта прокуратура внесла представление директору образовательной организации.

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