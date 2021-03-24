Пригожин направил в ФБР требование удалить предложение вознаграждения за информацию о нем

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин направил письменное обращение к директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристоферу Рэю с требованием удалить с сайта ведомства предложение вознаграждения в размере $250 тыс. за информацию, которая поможет его арестовать. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте" .

"ФБР должно незамедлительно прекратить предлагать общественности денежную награду за мою поимку и доставку в США, поскольку это нарушает несколько принципов прав человека согласно международному праву, а также нарушает Уголовный кодекс РФ, о чем я доложил российским правоохранительным органам", - говорится в датированном 23 марта письме, копия которого опубликована в сообщении.

В пресс-службе "Конкорда" также заявили, что объявление ФБР вознаграждения является "не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".

По мнению юристов компании, в тексте объявления о розыске на русском языке ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США", тогда как в обвинительном акте говорится об участии Пригожина в "сговоре с целью обмана США", которое, по информации пресс-службы "Конкорда", даже не предусмотрено уголовным законодательством США. Поэтому в обращении глава компании просит не только удалить предложение о награде, но и текст объявления о розыске на русском языке.

22 марта Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ в связи с объявлением ФБР его в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Предприниматель попросил СК возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, президента США Джо Байдена, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда. Ранее Пригожин потребовал от ФБР предоставить ему все имеющиеся о нем материалы и заявил, что готов компенсировать затраты на изготовление копий документов.