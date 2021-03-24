{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пригожин направил в ФБР требование удалить предложение вознаграждения за информацию о нем

По словам предпринимателя, "это нарушает несколько принципов прав человека согласно международному праву, а также нарушает Уголовный кодекс РФ"
Глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин направил письменное обращение к директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристоферу Рэю с требованием удалить с сайта ведомства предложение вознаграждения в размере $250 тыс. за информацию, которая поможет его арестовать. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте".

На эту тему

"ФБР должно незамедлительно прекратить предлагать общественности денежную награду за мою поимку и доставку в США, поскольку это нарушает несколько принципов прав человека согласно международному праву, а также нарушает Уголовный кодекс РФ, о чем я доложил российским правоохранительным органам", - говорится в датированном 23 марта письме, копия которого опубликована в сообщении.

В пресс-службе "Конкорда" также заявили, что объявление ФБР вознаграждения является "не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".

По мнению юристов компании, в тексте объявления о розыске на русском языке ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США", тогда как в обвинительном акте говорится об участии Пригожина в "сговоре с целью обмана США", которое, по информации пресс-службы "Конкорда", даже не предусмотрено уголовным законодательством США. Поэтому в обращении глава компании просит не только удалить предложение о награде, но и текст объявления о розыске на русском языке.

22 марта Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ в связи с объявлением ФБР его в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Предприниматель попросил СК возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, президента США Джо Байдена, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда. Ранее Пригожин потребовал от ФБР предоставить ему все имеющиеся о нем материалы и заявил, что готов компенсировать затраты на изготовление копий документов.

Теги
Россия
Москалькову вновь выдвинут на пост уполномоченного по правам человека
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что омбудсмен отлично справляется со своими обязанностями
Читать полностью