Кабмин определил условия договоров между гражданами и исполнителями госуслуг в соцсфере

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень обязательных условий, которые должны быть указаны в договоре между потребителями и исполнителями социальных услуг.

"С сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Правительство определило обязательные условия, которые должны быть прописаны в договоре между исполнителем и потребителем таких услуг", - сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве. "Привлечение бизнеса в социальную сферу создает равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг", - указывают в правительстве.

Отмечается, что порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". Также он регулирует обязательные условия договоров, которые при необходимости заключаются между частной организацией и гражданином, в том числе уточняет права и обязанности исполнителя.

Подписанное постановление определяет иные обязательные условия для таких договоров. "В частности, в договорах должны быть указаны порядок их изменения и расторжения, сроки действия, место оказания государственной услуги, порядок разрешения споров", - поясняют в кабинете министров.

Ранее кабмин утвердил правила ведения реестра недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере в целях защиты прав и интересов граждан, а также стимулирования бизнеса для качественного предоставления услуг.