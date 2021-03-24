Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с 13 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 0,94 - минимума с 13 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из 10 регионов России с наибольшим числом заболевших показатель превысил единицу - в Подмосковье, где он составил 1,05. В Ростовской области он впервые с 20 января достиг ровно 1.

В Воронежской и Иркутской областях коэффициент равен 0,98, в Красноярском крае - 0,97, в Нижегородской области - 0,96, в Архангельской - 0,93, в Свердловской, а также Санкт-Петербурге - 0,92. В Москве показатель опустился с 0,91 до 0,83 - минимального значения с 12 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.