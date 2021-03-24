Продолжительность светового дня в Москве превысит 15 часов к концу апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Продолжительность светового дня в течение апреля в Москве увеличится более чем на 2 часа и к концу месяца составит 15 часов 18 минут. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московского планетария.

"Продолжительность дня [в течение апреля] быстро увеличивается - от 13 часов 8 минут до 15 часов 18 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 38 до 49 градусов", - говорится в сообщении.

Солнце до 18 апреля будет двигаться по созвездию Рыб, а затем перейдет в созвездие Овна. Наблюдения солнечных пятен при наличии специального фильтра можно проводить практически с любым телескопом или биноклем, говорят астрономы.

"Длительные сумерки в средних и северных широтах оставляют немного времени для глубокого темного неба. Чем выше к северу, тем продолжительность ночи короче. На широте Мурманска, например, темное небо можно будет наблюдать лишь в начале апреля, а к концу месяца здесь наступят белые ночи", - также сообщили в планетарии.