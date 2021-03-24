Депутаты Мосгордумы поддержали создание в столице новых участков мировых судей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали постановление, согласно которому общее число мировых судей и количество их участков в Москве может быть увеличено с 438 до 471. Соответствующее решение было принято парламентариями в ходе онлайн-заседания в среду.

"Федеральным законом о мировых судьях в РФ общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта РФ определяется федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта РФ. Наш парламент в отношении Москвы обладает таким эксклюзивным правом по изменению количества мировых судей в городе. С учетом того, что федеральным законом установлена пропорция между количеством населения и количеством мировых судей, и население города значительно возросло, <...> утвержденная законом пропорция позволяет нам увеличить количество округов и мировых судей на 33 единицы", - сообщил в ходе заседания председатель комиссии Мосгордумы по регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

По его словам, с 2012 года, когда последний раз увеличивалось количество мировых судей в Москве, население города увеличилось на 9,2%. Семенников отметил, что предложение об увеличении числа мировых судей в столице был обсужден с соответствующими подразделениями исполнительной власти, Мосгорсуда и в профильной комиссии столичного парламента.

Он добавил, что, согласно федеральному закону, судебные участки создаются из расчета численности населения на одном судебном участке от 15 до 23 тыс. человек. По данным управления федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области численность населения столицы на 1 января 2020 года составила 12,7 млн человек.

Большинство депутатов проголосовали за принятие проекта постановления.