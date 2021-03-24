Программа развития САФУ утверждена до 2035 года

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Программа развития Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) до 2035 года утверждена правительством РФ. Как сообщил в своем выступлении-отчете за 2020 год на сессии областного собрания в среду губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, в ближайшие три года финансирование в рамках программы составит 1,5 млрд рублей.

"Утверждена распоряжением правительства РФ программа развития Северного Арктического федерального университета на 2021-2035 гг. В ближайшее время на реализацию программы будет направлено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей: по 500 млн рублей ежегодно", - сказал Цыбульский.

На эти средства будет создан Арктический технопарк в области информационно-коммуникационных технологий Digital Arctic. В рамках этого проекта будет проведен капитальный ремонт комплекса зданий бывшего штаба 10-й армии в центре Архангельска, модернизирована IT-инфраструктура университета. В регионе будет создан детский сетевой университет "Арктический Сириус". "Этот межрегиональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей может стать центром привлечения поистине всей талантливой молодежи не только Архангельской области, но и всего российского севера", - отметил губернатор.

В рамках программы развития САФУ будет проводиться совершенствование научно-исследовательской, инновационной деятельности, включая обновление научно-приборной базы, часть средств будет направлена на развитие Архангельского морского рыбопромышленного техникума, который входит в структуру САФУ.

САФУ был создан в 2010 году на базе Архангельского государственного технического университета и Поморского государственного университета по указу президента РФ. Университет является крупнейшим научно-образовательным центром на северо-западе России, входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов России. Миссия САФУ как федерального университета напрямую связана с реализацией Арктической стратегии Российской Федерации и созданием инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.