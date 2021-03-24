Яровая просит Минтранс продолжить работу над "зелеными коридорами" для детей в аэропортах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к Минтрансу с просьбой продлить работу по организации так называемых зеленых коридоров в аэропортах и на вокзалах для безопасной работы с группами детей. Об этом она заявила на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей в Госдуме в среду.

"Обращаемся к Минтрансу России и предлагаем рассмотреть вопрос продолжения в 2021 году успешной работы по организации так называемых зеленых коридоров в аэропортах, вокзалах для обязательной организованной работы с детскими группами туристов", - отметила Яровая.

По ее словам, речь идет о том, чтобы группам детей на всех этапах уделялся должный уровень внимания, "были максимально упрощены все процедуры прохождения и размещения и обеспечивались требования безопасности". "Данное предложение, мы знаем, поддерживается Министерством просвещения РФ, поэтому давайте попросим наших коллег из Минтранса оперативно разработать дополнительные регламенты по данному вопросу", - подчеркнула Яровая.