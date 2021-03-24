Кузнецова: пришкольные лагеря не должны учитываться в статистике оздоровительных кампаний

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Отдых детей в пришкольных лагерях нужно считать организованной формой досуга, поэтому его не следует учитывать в статистике летних оздоровительных кампаний для несовершеннолетних. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в среду на заседании в Госдуме межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей.

"Мы понимаем, что оздоровительный эффект пришкольных лагерей достаточно сомнителен. Это организованные формы досуга - профессиональные, качественные и правильные, и, безусловно, должны быть достаточно поддержаны, но мне бы хотелось выделить их из статистики, ранжировать и определять их другим понятием - не отдых и оздоровление, а организованная форма досуга", - сказала омбудсмен.

Кузнецова считает, что такое решение поможет "трезво оценить число детей, в здоровье которых мы смогли внести ощутимый вклад за период летней оздоровительной кампании".

Помимо этого, омбудсмен отметила, что детским стационарным лагерям требуется обновление. "Требует модернизации вся инфраструктура летнего отдыха, я имею в виду стационарные лагеря. Не только модернизации, но и наращивания инфраструктуры", - подчеркнула она.

В этой связи Кузнецова предлагает выделять "дополнительные объемы бюджетных ассигнований на строительство, например, круглогодичных организаций отдыха и оздоровления". "Мы предполагаем и видим возможность реализации этого в формате федеральных округов, чтобы детям было удобно по логистике, чтобы можно было организовывать круглогодичный отдых и этим подходом охватить... наибольшее число детей", - заключила уполномоченный.

Омбудсмен напомнила, что в 2020 году летняя оздоровительная кампания для несовершеннолетних была проведена только в 59 субъектах РФ, при этом число погибших детей за этот период увеличилось почти в два раза (885) по сравнению с летом 2019 года. "95% детей оказались не задействованы ни в каких формах отдыха и досуга, по сути предоставлены сами себе. <…> В 70 раз увеличилось число пострадавших детей", - сообщила она.