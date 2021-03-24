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Пандемия COVID-19

Более 9 тыс. сотрудников Росгвардии переболели COVID-19

Сейчас идет активная вакцинация, сообщил директор ведомства Виктор Золотов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 9 тыс. сотрудников Росгвардии перенесли новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии, в настоящее время в ведомстве идет активная вакцинация личного состава. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"В очередной раз выражаю искреннюю благодарность нашим врачам, фельдшерам, медсестрам и всему медицинскому персоналу, стоящим на защите здоровья личного состава Росгвардии. Согласно статистике, на сегодня переболело более 9 тыс. человек, сейчас идет активная вакцинация личного состава", - сказал он.

Золотов отметил, что также решается вопрос о вакцинации членов семей военнослужащих.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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