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Пандемия COVID-19
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Минздрав Сингапура не исключил использование вакцины "Спутник V"

В настоящее время в стране используются препараты Pfizer - BioNTech и Moderna

СИНГАПУР, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав Сингапура не исключил возможности использования препарата "Спутник V" в программе национальной вакцинации. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор департамента медицинских услуг ведомства Кэннет Мак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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"Панельная экспертная группа рассматривает различные вакцины, доступные на [мировом] рынке, которые могут быть использованы сейчас или в будущем", - сказал представитель министерства. "И не будет сюрпризом, если эксперты предложат к использованию "Спутник V", - указал Мак.

Между тем, по его словам, "на данный момент нет информации, какая [дополнительно] вакцина может быть использована".

Сингапур начал программу вакцинации в конце 2020 года, правительство рассчитывает, что примерно 80% населения получат препараты к сентябрю. На сегодняшний день здесь используются вакцины Pfizer - BioNTech, Moderna. Кроме того, ожидается сертификация препарата Sinovac. 

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