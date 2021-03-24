Самоизоляцию для пожилых нижегородцев продлили до 31 марта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области продлили до 31 марта обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте старше 65 лет, затем это требование будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Принято решение, что обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ продлена до 31 марта. После этого она будет носить рекомендательный характер, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

Глава региона при этом настоятельно попросил пожилых нижегородцев внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей. "Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим", - добавил Никитин.

Также отмечается, что режим обязательной самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 апреля. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.

В пресс-службе также сообщили, что действие льготных проездных для нижегородцев в возрасте от 65 лет возобновят 1 апреля. Это решение связано с планируемой отменой обязательной самоизоляции. Никитин призвал жителей без необходимости не пользоваться общественным транспортом. Действие проездных для пожилых приостановлено с ноября 2020 года.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 99 тыс. человек выздоровело, 2,7 тыс. человек умерло. В регионе проведение спортивных мероприятий осуществляется с ограничением по количеству зрителей, частично ограничена работа ЗАГС. Введен масочно-перчаточный режим в общественных местах. Деятельность кафе и ресторанов осуществляется при заполняемости залов не более 50%. Приостановлена работа предприятий общественного питания с 03:00 до 06:00 за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов.