Путин заявил, что историческим объектам нужно уделять должное внимание

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым уделять внимание сохранению новгородского кремля и других исторических объектов.

"Очень важное направление, здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание", - указал глава государства. В среду в Кремле он провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Руководитель региона доложил о планах работ на исторических объектах, в том числе в новгородском кремле, а также о том, как исполняется поручение Путина о создании фондохранилища. Никитин отметил, что будет создан Национальный историко-археологический центр имени академика Янина, который сейчас "проектируется и строится".

"Помимо этого, очень большая работа была проведена по обследованию всех "болевых точек" Новгородского кремля, других объектов. По всем есть планы, есть финансирование, ведутся проектные работы. То есть лет на семь-восемь, может быть, на шесть понятно финансирование, понятны планы", - добавил Никитин.

В новость были внесены изменения (14:11 мск) - добавлены подробности.