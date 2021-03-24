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Пандемия COVID-19
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Reuters: ЕК должна провести предварительные переговоры о возможной закупке "Спутника V"

Источник в правительстве ФРГ сообщил, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия должна провести предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

"Такие переговоры еще не начались", - отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало.

Ранее в ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности, вакцины "Спутник V". Отбросить в сторону политическую и идеологическую подоплеку в вопросах применения российского препарата призывали главы ряда федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Теги
ГерманияРоссияПандемия COVID-19
Вакцинация от коронавируса в России
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