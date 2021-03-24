Смерть военнослужащей Украины после вакцинации наступила из-за сердечной недостаточности

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Причина смерти женщины, проходившей военную службу в Одесской области и умершей на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield, заключается в острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сообщили в министерстве, добавив, что к такому выводу пришли судмедэксперты. В ведомстве отметили, что у женщины по результатам вскрытия также выявлен атеросклеротический кардиосклероз.

Связь между смертью женщины и вакцинацией будет изучаться, заверили в Минздраве. "Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Накануне вечером о смерти военнослужащей сообщило командование медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это первый такого рода случай в государстве. В ВСУ уточнили, что женщина была привита от коронавируса 21 марта, и во вторник жалоб на состояние здоровья от нее не поступало.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив из Индии 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Пока других вакцин от коронавируса в страну не поступало. Вакцинацию проводят мобильные бригады, также прививку можно сделать в пунктах вакцинации. Пока прививают медиков, военнослужащих в Донбассе, а также людей старше 80 лет. По состоянию на утро среды в государстве вакцину от коронавируса получили 137 026 человек. Во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что в стране зафиксировано "495 незначительных реакций" на вакцину.