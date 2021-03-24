КС постановил давать незаконно находящимся в РФ время на сбор документов до депортации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Российское законодательство предусматривает предоставление гражданину, который незаконно находится в РФ, времени на сбор документов и подачу заявлений в органы власти для попытки легализации своего положения до выдворения за границу. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России, рассмотревшего жалобу мужчины без гражданства, которого должны депортировать по решению суда.

"Это означает, что получение требуемых документов лицом, пребывающим в Российской Федерации, однако утратившим право на законное нахождение на ее территории, во всяком случае предполагает предоставление ему определенного периода, достаточного для подачи необходимого заявления и принятия по нему компетентным органом соответствующего решения", - говорится в документе.

Согласно определению, в КС обратился Евгений Ким, который родился на территории Узбекской ССР, а затем в 2005 году получил российское гражданство. В 2017 году Ким был приговорен судом в Амурской области к трем годам и девяти месяцам колонии за создание экстремистского сообщества. В январе 2019 года, пока Ким находился в колонии, решение о приеме его в граждане России было аннулировано, однако он узнал об этом только в апреле того же года, когда он вышел на свободу и у него изъяли паспорт, а затем вновь задержали.

После этого Кима поместили в центр временного содержания для иностранцев, а суд постановил выдворить его за пределы России. Обжаловать решение судов не удалось, после чего он подал жалобу в КС, потребовав признать часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) противоречащей Конституции России, так как она, по его мнению, позволяет привлечь к ответственности иностранца или человека без гражданства, оштрафовать и выдворить его за пределы России, не дав ему возможности попытаться легализовать свое положение. Ким в жалобе также указал, что так как он находился в колонии, реальной возможности собрать необходимые документы у него не было.

Он отметил, что длительное время бесцельно находится в центре временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства, так как его некуда выдворять из России. По его мнению, это также нарушает его конституционные права.

КС в определении указал, что привлечь к ответственности по данной статье можно "только тогда, когда по делу об административном правонарушении на основе исследования конкретных обстоятельств достоверно установлено, что у такого лица имелась реальная возможность получения соответствующих документов или выезда из РФ, но он ею умышленно либо по неосторожности не воспользовался". КС отметил, что суды общей юрисдикции обязаны при вынесении решений о выдворении изучать все обстоятельства совершенного правонарушения.

Закон о правовом положении иностранцев

В определении КС также указал, что в феврале этого года в России был принят закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства. В определении отмечается, что, несмотря на то, что с закон подписан президентом в конце февраля и вступит в силу через 180 дней, "установленные им в отношении пребывания лиц без гражданства на территории Российской Федерации правила уже с даты принятия названного федерального закона не могут не учитываться" при рассмотрении судами дел по статье 18.8 КоАП РФ.

КС также указал, что в 2017 году он рассматривал похожую жалобу уроженца Грузии Ноэ Мсхиладзе, который после распада СССР не получил никакого гражданства и остался в России. Затем власти России приняли решение депортировать его из страны, однако Грузия отказалась принимать мужчину, ссылаясь на отсутствие у него гражданства. Мсхиладзе тогда длительное время пробыл в центре временного содержания в России без какой-либо цели. По жалобе Мсхиладзе КС принял решение о том, что в России необходимо разрешить оспаривать ограничение свободы в центрах временного содержания гражданам, подлежащим депортации.

В новом определении КС напомнил, что все правовые позиции постановления 2017 года остаются в силе, в том числе и поручение законодательным властям внести в КоАП изменения по конкретизации сроков пребывания подлежащих выдворению иностранцев в центрах временного содержания. Пока поправки не внесены, в КС указывают, что те, кто находится в подобных центрах могут обратиться в суд при "выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии фактической возможности их выдворения" с требованием проверить законность дальнейшего принудительного содержания в центре.

При этом КС не исключил возможность того, что суд откажется освободить гражданина из центра. По жалобе Кима в Конституционном суде указали, что данные вопросы к нему не относятся и не нарушают его прав, так как во время изучения его жалобы суд получил информацию о том, что 8 февраля этого года Узбекистан подтвердил готовность принять его.