МЧС прогнозирует подтопления населенных пунктов возле рек Лена, Печора и Северная Двина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов в разных частях России могут быть подтоплены весенним половодьем, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"Сопоставляем параметры оперативной обстановки за 10-15 лет (на картах), в "красной зоне" находятся населенные пункты в районе Ленска, населенные пункты в районе слияния Лены и Алдана. Населенные пункты по Колыме: Зырянка, Среднеколымск, Верхнеколымск. Вот эти особую озабоченность и тревогу вызывают у нас", - сказал он.

В районе последних населенных пунктов также периодически происходит подтопление дорог и аэропортов. Сложности паводку в этом году добавили аномально низкие температуры и запасы снега, которого выпало местами вдвое больше нормы.

"Северо-запад - это, конечно, Северная Двина, это ее притоки Сухона и Юг, где на сегодняшний день, по нашим расчетам, в районе Великого Устюга складывается достаточно сложная обстановка, что в целом может привести к подтоплениям в этом районе", - добавил Яцуценко.

Также на реке Печора половодье не будет в рамках нормы. На территории Алтайского края, в Хакасии, Туве, Республике Алтай тоже ожидается сложное половодье. Там в верховьях рек Веер и Катунь выпало снега вдвое больше нормы. Если придет резкое потепление, это может привести к подтоплениям населенных пунктов, отметил замглавы МЧС. В Приуралье и Сибири МЧС пристально следит за реками Обь, Иртыш и Ишим. Но там наводнений пока не прогнозируется. То же самое и в Приморье, где традиционно реки выходят из берегов и воды приходит в населенные пункты. "По Амуру обстановка также держится на контроле. Подтопления не прогнозируем", - подчеркнул Яцуценко. В Центральной России уже вскрываются реки и обстановка достаточно серьезная. Вода подтопила уже три низководных моста и один участок дороги, что не повлияло на жизнедеятельность населения. Затопления населенных пунктов в МЧС не прогнозируются. На юг России пришли паводки. В Краснодарском крае выпало значительное количество осадков, в районе Сочи переувлажнена почва, что может привести к сходу селей на железные и автомобильные дороги.

Во все опасные районы МЧС направит или уже направило оперативные группы. Общая группировка, которая готова к реагированию на нештатное развитие половодья, составляет более 700 тыс. человек, 165 тыс. единиц техники, 300 воздушных судов и более 13 тыс. плавсредств.