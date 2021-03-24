Депутаты Мосгордумы предложили использовать камеры для контроля незаконного сброса мусора

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы предлагают увеличить штрафы за сброс мусора в неположенных местах, а также ввести конфискацию транспортного средства и контроль за данными правонарушениями с помощью камер фото- и видеофиксации. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"В ходе пленарного заседания Мосгордума большинством голосов поддержала законодательную инициативу, направленную на усиление административной ответственность за сброс мусора. Речь о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующий проект постановления был внесен в первоочередном порядке фракцией "Единая Россия" и депутатами от объединения "Моя Москва", сам документ подготовлен совместно с нашими коллегами из Московской областной думы. <...> В ближайшее время документ будет направлен в правительство РФ, если на него будет получен положительный отзыв, то законопроект поступит на рассмотрение в Государственную думу", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что депутаты предлагают увеличить штрафы за сброс мусора в неположенных местах, а также установить новый вид наказания - конфискацию транспортного средства. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф планируется в размере 60-80 тыс. и 100-120 тыс. рублей соответственно. Если же надзорные органы поймают нарушителей повторно, то сумма штрафа возрастет до 80-100 тыс. и 150-200 тыс. рублей, а автомобиль, с помощью которого было совершено преступление, будет изъят в пользу государства.

"Ключевая новелла - использование фото- и видеофиксации, что поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий. Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности. Даже за повторное нарушение, зафиксированное камерой, изъятие транспортного средства не предусмотрено", - сказал спикер.

Он добавил, что если "под камеру" попадет владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тыс., грузового - 100 тыс. рублей. Если правонарушение повторится - 20 тыс. и 150 тыс. соответственно.

"Проблема незаконного сброса мусора актуальна практически для всех регионов нашей страны, а действующих на сегодняшний день штрафных санкций для кардинального улучшения ситуации явно недостаточно. Как правило, наиболее уязвимыми и пострадавшими становятся территории, прилегающие к мегаполисам, как в случае с Москвой и Подмосковьем, которые, к тому же, являются разными субъектами РФ. Чтобы решить этот серьезный вопрос, законодатели двух региональных парламентов объединили усилия и выходят с законодательной инициативой на федеральный уровень", - пояснил Шапошников.