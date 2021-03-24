Республиканская больница в Северной Осетии с марта начнет стимулирующие выплаты медикам

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница (РКБ) Северной Осетии погасила полностью кредиторскую задолженность в размере 170 млн рублей, накопившуюся до 2019 года. Благодаря этому планируется с марта впервые ввести стимулирующие выплаты медикам, сообщил ТАСС главврач больницы Астан Митциев.

"В июне 2019 года общий долг медучреждения перед поставщиками составлял 170 млн рублей. За полтора года нам удалось добиться полной ликвидации задолженности. Благодаря высвобождению средств мы увеличим зарплату коллективу, а с марта все сотрудники нашей больницы впервые начнут получать ежемесячные стимулирующие выплаты", - сказал Митциев.

По его словам, благодаря погашению кредиторской задолженности у медучреждения появится также возможность направить высвобожденные средства на улучшение материально-технической базы, закупку нового медицинского оборудования, организацию обучения медицинского персонала в ведущих клиниках страны.

Погашения задолженности удалось добиться благодаря контролю всех расходов. В частности, был наведен порядок в оформлении документации - историй болезни - что уменьшило штрафные санкции со стороны страховых компаний. Кроме того, так как РКБ - это экстренная больница, то довольно часто пациенты при поступлении не имели при себе документов, а для правильного оформления медкарты и оплаты его лечения по системе ОМС требуется наличие страхового полиса. "Мы попросили разместить у нас в приемном покое страхового агента, который всем поступающим без полиса тут же открывал его. Таким образом, все случаи становились оплачиваемыми", - пояснил Митциев.

Для ликвидации кредиторской задолженности был оптимизирован и штат больницы, исключив единицы, которые не нужны были в больнице для оказания медицинской помощи.

Препараты и оборудование начали закупаться по низкой цене без потери качества благодаря участию в закупках максимального количества поставщиков. Были также введены новые способы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

О больнице

Республиканская клиническая больница Северной Осетии оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому и детскому населению в условиях круглосуточного стационара и в амбулаторных условиях.

Она является единственным учреждением здравоохранения республики, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях по профилям: нефрология, оториноларингология и колопроктология.

Ежегодно стационарную помощь в больнице получают свыше 22 тысяч человек, амбулаторную - более сорока тысяч человек.