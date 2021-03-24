Заболеваемость туберкулезом в Самарской области сократилась более чем в два раза

САМАРА, 24 марта. /ТАСС/. Территориальная заболеваемость туберкулезом, зафиксированная в Самарской области, уменьшилась более чем в два раза за последние восемь лет и в 2020 году составила 42,7 на 100 тыс. населения. Об этом сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков на пресс-конференции в среду.

"С 2012 года по 2020 год мы отмечаем положительную динамику основных эпидемиологических показателей по туберкулезу. Заболеваемость территориальная снизилась более чем в два раза. Заболеваемость постоянного населения также сократилась более чем в два раз. Сейчас мы по уровню заболеваемости сравнялись со средним показателем в России, хотя раньше мы его превышали существенно. Что особенно отрадно отметить - это снижение смертности почти в четыре раза", - рассказал Цыганков.

Так, за 2020 год территориальная заболеваемость снизилась с 51,7 на 100 тыс. человек до 42,7 на 100 тыс. населения. Смертность за восемь лет сократилась почти в четыре раза и теперь достигла 3,6 на 100 тыс. человек.

Цыганков отмечает, что положительная динамика по ситуации с туберкулезом в регионе связана с несколькими факторами. Среди них высокий охват населения профилактическими осмотрами на заболевание, работа в очагах инфекции, а также сокращение "бациллярного ядра" (больные туберкулезом, которые имеют заразную форму заболевания). "Охват профилактикой в 2020 году составил 85,4%. Что касается работы в очагах, число контактных лиц на одного больного в Самарской области увеличился с двух человек в 2013 году до 12 в 2020 году", - рассказал он.

При этом на фоне пандемии коронавируса снижения профилактических мероприятий не произошло. "Несмотря на пандемию, нам удалось удержать [охват пациентов профосмотрами], были периоды, когда они приостанавливались, но, когда было можно, мы все проводили. По итогам 2020 года показатель оказался не ниже значения за 2019 год", - сообщила главный внештатный специалист областного Минздрава по детской фтизиатрии, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н. В. Постникова Лада Барышникова.