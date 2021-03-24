Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 13,3 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в сумме более чем на 13,3 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Уточняется, что в Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 4 690 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1 097 гражданам присуждены штрафы на сумму 13,29 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг относится не только ко взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов тестирования должны соблюдать режим самоизоляции дома.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 015 522 случая заражения, из них 1 431 - за последние сутки. Выздоровели 935 400 человек, умерли 16 288.