Правительство традиционно примет участие в акции "Час Земли" 27 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство России примет в субботу, 27 марта, участие в экологической акции "Час Земли".

"Да, [участие] планируется", - сказал представитель пресс-службы кабмина, отвечая на соответствующий вопрос. Как и в прошлые годы, во время акции на час будет выключена подсветка Дома правительства на Краснопресненской набережной.

Ранее сообщалось, что в рамках акции в столице отключат архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. объектов.

В частности, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что с 20:30 мск до 21:30 мск 27 марта не будет работать архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники". Временно "погаснут" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Ежегодная экологическая акция "Час Земли" пройдет в России уже в 13-й раз. Традиционно в день акции выключают внешнее освещение Московского Кремля, который является официальной резиденцией главы государства. Кремль участвует в этой акции по решению президента Владимира Путина с 2013 года. Также с началом акции гаснет внешнее освещение Дома правительства России.

Акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Традиционно в "Час Земли" миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.