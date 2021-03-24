В МЧС заявили, что регламента по времени прибытия спасателей к месту ЧП в Хибинах не было

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Четкого времени, когда спасатели должны были прибыть на место происшествия с детьми в Хибинах, не было, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее, по сообщениям некоторых СМИ, замруководителя туристической группы Татьяна Савченко сообщила, что, по ее мнению, спасатели слишком долго добирались к месту ЧП. Она рассказала, что "помощь пришла очень поздно" и "фактически все спасательные работы проводились руками детей и педагогов". Савченко также сообщила, что сигнал о сходе лавины они подали в 16:20, а нашли девочку около восьми вечера, признаков жизни она не подавала. Начальные реанимационные действия проводили самостоятельно, но необходимых навыков и оборудования в аптечке для данного случая не было.

"Как такового четкого времени прибытия на место ЧП нет, есть регламент выезда. Сигнал на пульт дежурного поступил 22 марта в 18 часов, в 18:10 первый отряд спасателей выдвинулся к детской группе, которая оказалась под снегом из-за схода снежных масс, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. - Туристы находились в труднодоступном месте, поэтому путь сотрудников МЧС занял длительное время. Пришлось прокладывать пеший маршрут в плохих погодных условиях".

По информации ГУ МЧС по региону, всего были эвакуированы из Хибин 38 человек, из них 31 ребенок и семь взрослых. Это первая группа, в которой погибла девочка, и вторая в составе 23 человек, которая шла по тому же маршруту, ее участников также эвакуировали во избежание ЧП и в связи с ухудшением погоды.