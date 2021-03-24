Калининград рассчитывает на получение до 30 тыс. доз вакцины от коронавируса в неделю

КАЛИНИНГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Калининградская область рассчитывает на увеличение темпов поставок вакцины от нового коронавируса до 25-30 тыс. доз в неделю для решения задачи вакцинации значительной части жителей и создания коллективного иммунитета. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Наше желание выйти на объем поставок [вакцины] 25 тыс. - 30 тыс. еженедельно. <...> Региональные власти со своей стороны для подготовки и для самой вакцинации все сделали", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, система здравоохранения региона готова проводить вакцинацию более 4 тыс. человек в день. Пункты развернуты во всех муниципальных образованиях региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, в регион суммарно поступило 36 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Прививки получили 35 868 жителей. Губернатор сообщил журналистам, что до конца текущей недели в регион поступит еще 7,5 тыс. доз, а в течение полутора недель область ожидает поставки еще 20 тыс. доз. Область, по его словам, готова наращивать объемы ежесуточного вакцинирования жителей по мере роста объема поставок препаратов.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 24 марта выявлено 29 916 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Вылечились 27 485 пациентов, умер 351 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 637 человек. Министр здравоохранения области Александр Кравченко отметил, что ситуация в области характеризуется как стабилизирующаяся. По данным областных властей, стабильное снижение случаев заражения коронавирусом с периодическими подъемами фиксируется в области в течение уже двух месяцев. За это время количество коек для больных пневмониями и заразившихся новой инфекцией сокращено с 2 048 до 689. Число выявляемых случаев коронавируса в сутки снизилось примерно со 120 в день во время пика до в среднем 55.

При этом для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 5 апреля действует режим самоизоляции. Действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, масочный режим в общественных местах и на транспорте. Алиханов отметил, что пока вопрос об отмене масочного режима в регионе не обсуждается.