Кадыров заявил, что экс-силовик выдумал историю о казнях в Чечне ради убежища в Европе

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев выдумал историю о казнях и пытках в республике для получения статуса политического беженца в Европе.

"Он сбежал в Германию и напридумывал там всякие показания, которых оказалось недостаточно для миграционных служб. Сотрудники "Новой газеты" привезли его в Санкт-Петербург, где ему знакомы все наркоманы, там-то его окончательно и обработали. При этом его разыскивали кредиторы, которым он не выплачивал по кредиту. Уже там для него расписали сценарий так называемых показаний", - сказал Кадыров на совещании с правоохранительными органами в Грозном.

Кадыров считает абсурдной ложью то, что один человек успел побывать при всех случаях так называемого незаконного насилия над людьми в регионе.