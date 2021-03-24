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Кадыров заявил, что экс-силовик выдумал историю о казнях в Чечне ради убежища в Европе

По мнению главы республики, то, что один человек побывал при всех случаях так называемого незаконного насилия над людьми в регионе, - абсурд

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев выдумал историю о казнях и пытках в республике для получения статуса политического беженца в Европе.

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"Он сбежал в Германию и напридумывал там всякие показания, которых оказалось недостаточно для миграционных служб. Сотрудники "Новой газеты" привезли его в Санкт-Петербург, где ему знакомы все наркоманы, там-то его окончательно и обработали. При этом его разыскивали кредиторы, которым он не выплачивал по кредиту. Уже там для него расписали сценарий так называемых показаний", - сказал Кадыров на совещании с правоохранительными органами в Грозном.

Кадыров считает абсурдной ложью то, что один человек успел побывать при всех случаях так называемого незаконного насилия над людьми в регионе.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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