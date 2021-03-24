В Калужской области возобновили работу детские оздоровительные лагеря

ТАСС, 24 марта. Детские оздоровительные лагеря, работа которых была приостановлена из-за пандемии на протяжении года, открылись в Калужской области. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В регионе открылись детские оздоровительные лагеря. Из-за пандемии в прошлом году они не работали. И вот сейчас по согласованию с Роспотребнадзором делаем первые шаги по возобновлению организованного отдыха и оздоровления детей в регионе", - сообщил Шапша.

Уже открылась первая смена в лагере "Сокол", на днях работу возобновит "Витязь", чуть позже детей примет "Галактика". "При организации детского отдыха будут соблюдаться все санитарные требования, наполняемость лагерей пока может составлять только 50 %. Во время весенней оздоровительной кампании отдохнут около 700 ребят", - сообщил Шапша. Он отметил, что решение по организации летнего отдыха в лагерях власти региона примут позже.

Сейчас в Калужской области зарегистрировано 31,9 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 29,6 тыс. человек, умерли - 281.