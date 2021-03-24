Развожаев сообщил, что все медучреждения Севастополя успеют получить лицензии до 2023 года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Медицинские учреждения Севастополя смогут выполнить все требования, чтобы пройти лицензирование по российским стандартам до 2023 года, сообщил ТАСС губернатор города Севастополя Михаил Развожаев в среду на Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ".

18 марта в ходе встречи в режиме видеосвязи с представителями общественности Крыма и Севастополя президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в Крыму и Севастополе пока сохраняются вопросы лицензирования в сфере здравоохранения.

"До 2023 года продлено лицензирование. Я уверен, что мы справимся. Мы уже сделали отдельную программу, в которой заложена дорожная карта по всем нашим объектам, которые должны пройти лицензирование. Но самое важное, что благодаря решениям президента есть и финансы под это", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что финансирование на то, чтобы привести медучреждения к необходимым стандартам, выделяется из резервного фонда правительства, по линии национального проекта "Здравоохранение" и по соглашению с правительством Москвы. Средства "расписаны четко под три года".

Ранее во время совещания с правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя Развожаев сообщал, что уже получили лицензии почти 40% наших учреждений.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 июля 2023 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. Ранее предусматривалось, что упрощенный режим должен был прекратить действие 1 января 2021 года.