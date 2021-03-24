В городе Санья на Хайнане открылся конгресс отрасли семеноводства Китая

САНЬЯ /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. Конференция, посвященная семеноводческой отрасли и селекции озимых сельскохозяйственных культур, открылась в городе Санья, расположенном в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэнь".

В рамках мероприятия будут организованы основной форум и 12 специальных секций конференции, посвященных выращиванию риса, кукурузы, овощей, разведению аквакультур, цифровизации и интеллектуальной собственности. В конгрессе примут участие 29 китайских академиков, еще более 100 экспертов из Китая и из-за рубежа выступят с докладами. На мероприятие зарегистрировались порядка 2 тыс. представителей семеноводческой отрасли.

Помимо обмена мнениями на площадках конференции, участники смогут ознакомиться с южными селекционными базами, где выращивают более 2,4 тыс. сортов сельскохозяйственных культур.

Ранее конференция проводилась дважды в Пекине, в 2018 и 2019 годах. В этот раз мероприятие впервые проводится в Санья.

Городской округ Санья - один из самых южных населенных пунктов Китая, он располагается на линии 18 градусов северной широты. Это место в КНР называют "природной оранжереей" из-за обилия солнечных лучей и тропических дождей, оно обладает естественными преимуществами для развития высокоэффективного тропического сельского хозяйства. Здесь выращивают маракуйю, питайю (так называемый драконий фрукт), кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов. Кроме того, в Санья также есть возможности для ведения морского рыболовства, садоводства и животноводства.

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Так, правительство страны в 2020 году предоставило на развитие селекционной базы "Наньфань" в окрестностях города Санья 150 млн юаней (порядка 22 млн долларов).