Испытания "Спутника V" вместе с AstraZeneca могут начать в ОАЭ на следующей неделе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Испытания комбинации "Спутника V" и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе. Об этом в среду заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью индийскому телеканалу CNBC TV18.

"Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе", - сказал он.

"Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца", - добавил Дмитриев.

РФПИ, Центр им. Гамалеи (разработчик "Спутника V"), российская компания "Р-фарм" и AstraZeneca 1 декабря 2020 года подписали соглашение о клинических испытаниях комбинации двух вакцин.