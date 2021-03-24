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В Минприроды выступили против возможности передачи лесов в частную собственность

В настоящее время российские леса можно только арендовать на определенный срок
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минприроды России считает невозможным передачу леса в частную собственность, заявил глава министерства Александр Козлов в среду.

"Буквально на прошлой неделе комитет [Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям] ставил вопрос: может ли российский лес быть частным? Отвечу: наша позиция, нашего министерства, - <…> на сегодняшний момент это невозможно. Неизменный принцип лесного законодательства - это федеральная собственность. Лес принадлежит всем жителям нашей страны, это достояние России", - сообщил он на рабочей встрече депутатов Госдумы по природным ресурсам.

По словам Козлова, правительство поддержало предложение Минприроды о нецелесообразности пересмотра основных положений Лесного кодекса РФ в его новой редакции. "Даже если дадим лес и будем ограничивать его законодательно, то это все-таки не собственность. У нас нет таких терминов", - пояснил министр.

В настоящее время российские леса можно только арендовать на определенный срок. Приватизация запрещена.

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