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Кабинет министров Чувашии решил увеличить втрое выплаты олимпийским чемпионам из региона

За получение на соревнованиях золотой медали в регионе станут выплачивать 3 млн рублей, за "серебро" - 1 млн 200 тыс., за "бронзу" - 900 тыс. рублей

ТАСС, 24 марта. Постановление об увеличение втрое суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам из Чувашии по итогам выступлений на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх принято в среду на заседании кабинета министров республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

Документ разработан Минспортом Чувашии после поручения главы региона Олега Николаева, обозначенного в послании Госсовету республики.

"Принято постановление об увеличении суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам по итогам выступления на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх в три раза", - отмечается в сообщении.

Предлагается увеличить премии спортсменам за золотую медаль - до 3 млн рублей, за "серебро" - до 1 млн 200 тыс., за "бронзу" - до 900 тыс. рублей. Наставники обладателя первого места смогут получить - 1 млн 500 тыс. рублей, участника, занявшего второе место - 600 тыс. рублей, спортсмена на третьем месте - 450 тыс. рублей.

"Пересмотрены в сторону увеличения премии за участие в данных соревнованиях", - уточняется в сообщении.

 
Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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