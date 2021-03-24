В регионах Северного Кавказа в ближайшие сутки ожидаются сильные осадки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ухудшение погоды с обильными осадками произойдет в ближайшие сутки в регионах Северного Кавказа, а также в Волгоградской области и Калмыкии, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"В ближайшие сутки ухудшение погоды ждет жителей восточных отрогов Кавказского региона, республик Северного Кавказа - Чечни, Ингушетии, Дагестана. Обильные осадки ожидаем также в Калмыкии и на территории Волгоградской области. В Волгограде за предстоящие сутки может выпасть более двух третей месячного объема влаги. С учетом того, что осадки пойдут преимущественно в виде мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья, можно прогнозировать обрыв линий электропередачи", - сказала она.

В ночь на среду под удар стихии попали Краснодарский край и Адыгея, больше всего осадков досталось горным и предгорным районам и Черноморскому побережью края. В частности, в Туапсе выпало 37 мм осадков, в Сочи - 34, в Джубге - 32, в Армавире - около 21 мм. За 12 часов местами выпало до трети месячного объема влаги.

"Только в Майкопе за минувшую ночь зафиксировано 29 мм осадков, это почти половина месячной нормы. С учетом того, что регион, в частности Адыгея, оказался в холодной тыловой части циклона, осадки шли в виде мокрого снега. Снег налипал на провода и деревья, что привело к отключениям электроэнергии", - уточнила собеседница агентства.

Температура воздуха на Юге России остается ниже средних многолетних значений до четырех градусов, такой температурный режим больше характернее для начала марта. Однако в предстоящие выходные дни погода начнет улучшаться, в регион придет потепление, и на следующей неделе температурный режим в южных регионах вернется в норму, добавила Волосюк.