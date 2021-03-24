{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Самарской области продлили санитарные ограничения из-за коронавируса

В регионе сохраняется режим самоизоляции для пожилых и запрет подросткам посещать ТЦ без родителей

САМАРА, 24 марта. /ТАСС/. Санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса, продлили в Самарской области. В постановлении главы региона Дмитрия Азарова, размещенном на сайте правительства, говорится о продлении самоизоляции для жителей старше 65 лет до 31 марта, а также запрета подросткам посещать ТЦ без родителей или законных представителей до 11 апреля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Кроме того, власти Самарской области рекомендовали работодателям, исходя из эпидобстановки, с 1 апреля "осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу".

В Самарской области на 24 марта выявлено 54 338 случаев коронавируса. Медики вылечили более 51 тыс. человек, еще более 1 тыс. пациентов скончались.

 
Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19
Жителям 50 населенных пунктов Кировской области пересчитают плату за вывоз ТКО
Прокурорская проверка показала, что в Котельничском районе услуга действительно оказывалась несвоевременно, а в некоторых населенных пунктах отсутствовали контейнеры
Читать полностью