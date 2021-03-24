Марокко приостановило авиасообщение еще с пятью странами из-за коронавируса

РАБАТ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение временно приостановить авиасообщение еще с пятью странами в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в среду коммюнике Национального управления аэропортов (НУА).

Временно - по меньшей мере на период с 23 марта по 10 апреля - приостановлены полеты пассажирских самолетов в Гану, Гвинейскую Республику, Демократическую Республику Конго, Ливию, Мали, а также в обратном направлении. Данная мера при необходимости может быть продлена.

Как ранее пояснил информационный портал "360", власти королевства обеспокоены появлением и распространением новых штаммов коронавируса. Кроме того, правительство Марокко демонстрирует максимальную осторожность в период кампании по вакцинации населения, которая длится с конца января.

С начала 2021 года Марокко в рамках противодействия пандемии, в том числе распространению новых штаммов коронавируса, запретило до дальнейшего уведомления прибытие на национальную территорию самолетов и пассажиров в общей сложности из 37 стран.

Продление режима санитарного ЧП

4 марта правительство Марокко в двенадцатый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 апреля.

28 января марокканский король Мухаммед VI лично дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса, привившись первой дозой вакцины в королевском дворце в Фесе. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатна для всех граждан и постоянно проживающих в стране иностранцев. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек).

К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 4,26 млн человек, при этом свыше 2,59 млн из них введены два компонента вакцины.

По данным на вечер 23 марта, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 492 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 8 775 человек, выздоровели более 480 тыс. пациентов.