Операции по пересадке почки возобновят после 20-летнего перерыва в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае возобновят во втором квартале этого года трансплантацию почки после 20-летнего перерыва. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Первые родственные операции по трансплантации почки мы должны осуществить уже во втором квартале этого года. Дальше у нас дооснащение лаборатории для того, чтобы мы могли осуществлять пересадку уже почек не от донора-родственника, а от других. Этот процесс должен полноценно заработать к сентябрю", - сказал Никонов.

Количество пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, ежегодно растет. Сейчас в крае таких пациентов более 400. Как сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, слова которого приводятся на сайте регионального правительства, для запуска трансплантации почки и получения лицензии в Краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. И. Сергеева оснащают лабораторию клинической иммунологии и отделение трансплантации. "Затраты на лечение пациента посредством трансплантации почки в первый год сопоставимы со стоимостью лечения гемодиализом и составляют более 2 млн рублей, но в последующие годы расходы на наблюдение пациента гораздо ниже - 300 тысяч рублей. Но главное: качество жизни и выживаемость пациентов после трансплантации почки значительно выше. Пациент с аллотрансплантатом фактически является здоровым", - приводятся слова Бойченко.

Никонов сообщил, что в крае будет создана отдельная структура - координационный центр по органному донорству. Его планируется открыть на базе Краевой клинической больницы № 2. "Это функциональный центр, в него войдут врачи-реаниматологи, неврологи, которые работают в крупных краевых больницах. Уже сейчас сотрудники проходят обучение в ведущих клиниках Москвы, перенимают опыт коллег", - сказал Никонов.

Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, принявший участие в круглом столе по вопросам подготовки к возобновлению операций, отметил, что успешное развитие трансплантации и донорства в мире являются продуктом взаимодействия медицины общества. "Общество должно понимать, что оно также ответственно за здоровье своих сограждан. Не только доктор должен прописать лекарство, но и каждый человек должен понимать, что даже после своей естественной смерти может еще помочь нескольким людям прожить дольше", - сказал Готье.

Первая трансплантация почки в Хабаровске была проведена в 1987 году по инициативе заведующего кафедрой урологии и нефрологии Хабаровского государственного медицинского института Алексея Войно-Ясенецкого и доцента кафедры Михаила Петричко. За все время действия программы было произведено 158 трансплантаций почек, из них пять - родственных. Операции по пересадке органов были приостановлены в 2001 году.