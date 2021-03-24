В Минобрнауки пообещали обсудить въезд таджикских студентов в Россию в ближайшее время

ДУШАНБЕ, 24 марта. /ТАСС/. Возможность въезда студентов из Таджикистана на территорию России для обучения их в российских вузах будет обсуждена федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в ближайшее время. Об этом в среду сообщила заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Елена Горожанкина, находящаяся с визитом в Душанбе.

"Он [штаб] регулярно заседает, главную роль там играет мнение Роспотребнадзора в вопросе снятия ограничений в отношении той или иной страны. Думаю, что на повестке самых ближайших заседаний будет стоять вопрос про перечень стран, одной из которых будет Таджикистан", - сообщила Горожанкина. Она отметила, что обсуждение было на межведомственном уровне и вариантов решений было много, так как здесь задействованы транспортные ведомства, пограничные службы, администрации вузов, включая вопросы документации, маршрутов, здравоохранения.

"Таджикистан находится у нас на втором месте по количеству иностранных студентов, <…> и наши вузы должны быть готовы к ответственному приему такого количества таджикских студентов", - подчеркнула представитель министерства.

Горожанкина сообщила, что студенты из стран, вошедших в перечень, перед въездом должны за 10 дней до выезда связаться со своим вузом, уведомить о дате прибытия и пункте пересечения границы, виде рейса (транзит или прямой, через какие страны). При этом за три дня до вылета необходимо сделать ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции, и сдать его по прибытии в Россию, находясь в карантинной зоне до получения результата теста. "Вузы уже это осознали, и сейчас идет обсуждение этого алгоритма и как он будет действовать", - добавила она.

С 20 марта 2020 года таджикские власти в связи с пандемией приостановили все международные авиарейсы. Вместе с тем Таджикистан и Россия организовывают чартерные рейсы по возвращению своих граждан на родину. По данным Министерства образования и науки Таджикистана, в образовательных заведениях РФ обучаются более 29 тыс. таджикских граждан, включая студентов российских вузов, филиалы которых действуют на территории республики.

Эпидемическая ситуация в республике

В настоящий момент ситуация с коронавирусом в Таджикистане стабильная: с января 2021 года не выявлялось новых случаев инфицирования. При этом власти республики настаивают на соблюдении мер предосторожности: в общественных местах, пассажирских терминалах, в транспорте, в магазинах и лечебных учреждениях обязателен масочный режим. Первые 15 заразившихся были выявлены в стране 30 апреля прошлого года. По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, общее число инфицированных коронавирусом составило 13 308 (0,1% населения республики), от вызванных инфекцией осложнений умерли 90 человек.

С 23 марта в Таджикистане началась поэтапная иммунизация населения от коронавирусной инфекции, для которой в настоящее время применяется вакцина AstraZeneca индийского производства. По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения, ею сначала будут охвачены 20% населения, в первую очередь это медицинские работники, лица старше 60 лет и лица с хроническими неинфекционными заболеваниями.