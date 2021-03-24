В Сербии осквернили памятник советским солдатам

БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник советским солдатам в селе Опорница вблизи города Крагуевац в Шумадийском округе (центральная часть Сербии). Об этом сообщило в среду шумадийское отделение Союза организаций бойцов народно-освободительных войн (СУБНОР) Сербии.

"Неизвестные осквернили памятную плиту бойцам славной Красной армии в селе Опорница вблизи Крагуеваца, разбив пятиконечную звезду на плите. СУБНОР Крагуеваца и Шумадии, Общество писателей Крагуеваца, общество "Комы" и весь свободолюбивый народ, приверженный антифашизму и патриотизму, самым острым образом осуждает этот вандализм больных умов, которые не ценят свободу, честь и достоинство своей страны и народа", - говорится в сообщении.

30 декабря двое молодых людей осквернили в мемориальном Парке освободителей Белграда Вечный огонь. Впоследствии вандалы были арестованы.

Как заявил ранее в интервью ТАСС председатель СУБНОР генерал-майор Видосав Ковачевич, сербские ветераны решительно протестуют против попыток переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли российского и сербского народов в победе над фашизмом.

СУБНОР является крупнейшей и одной из самых влиятельных организаций в Сербии. Членами организации поначалу были только участники войн, однако со временем было принято решение принимать в СУБНОР и потомков ветеранов. Союз организаций ветеранов народно-освободительных войн насчитывает более 100 тыс. членов, располагает представительствами во всех городах и населенных пунктах Сербии. Идеологическая основа организации базируется на трех периодах истории Сербии - Первой мировой войне, Второй мировой и агрессии НАТО против Югославии, рассказал генерал.