Сильвио Берлускони выписали из больницы

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники "Сан-Раффаэле", где находился с понедельника. Об этом сообщило в среду агентство ANSA.

О госпитализации 84-летнего бессменного лидера входящей сейчас в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" и евродепутата стало известно в среду. Первоначально об этом объявил один из его адвокатов перед началом слушаний в суде. Официальный представитель Берлускони позднее заверил ТАСС, что со здоровьем политика нет ничего серьезного.

Берлускони несколько лет назад перенес сложную операцию на сердце, а в сентябре прошлого года переболел COVID-19.

Бывали прецеденты, когда проблемы со здоровьем экс-премьера становились поводом для переноса сроков слушаний в суде. На этот раз Берлускони обвиняется в подкупе свидетелей, выступавших на процессе по делу об обвинениях в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Берлускони был оправдан ранее по этому делу в судебных инстанциях всех уровней.