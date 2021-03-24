КСП Кировской области выявила риск нехватки полигонов ТКО в регионе в ближайшие годы

КИРОВ, 24 марта. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата (КСП) Кировской области выявила риск возникновения в ближайшие годы нехватки полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе, сообщается на сайте палаты.

"На сегодняшний день одной из проблем в сфере обращения с ТКО является отсутствие строительства достаточного количества новых полигонов размещения (захоронения) ТКО. В 2020 году объем ТКО, собранный на территории области, направлялся на захоронение на 23 объекта (полигона) размещения отходов. При этом, согласно государственной программе в области обращения с отходами, к 2024 году закроется 19 объектов в связи с исчерпанием их мощности. Выведение из эксплуатации полигонов и перераспределение отходов на другие полигоны приводит к ускоренному исчерпанию действующими объектами объемов размещения ТКО, что может привести к негативным социально-экономическим и экологическим последствиям", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе также есть проблема с контейнерными площадками. Так, в прошлом году власти направили 12,3 млн рублей на создание мест накопления твердых коммунальных отходов, удалось оборудовать 443 площадки накопления ТКО, однако в пятнадцати районах есть контейнерные площадки, которые невозможно эксплуатировать из-за отсутствия контейнеров.

По данным ведомства, всего в 2020 году на реализацию мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами из областного бюджета было направлено 190,9 млн рублей. В частности, субсидию в размере 120 млн рублей получил регоператор по обращению с отходами АО "Куприт", средства пошли на погашение кредиторской задолженности регионального оператора. Еще 58,4 млн рублей направили на ликвидацию и рекультивацию свалок, 11,3 млн рублей ушло на создание площадок накопления ТКО, еще 5,1 млн рублей - на работы по установлению нормативов накопления ТКО. В целом аудиторы пришли к выводу о выполнении в 2020 году запланированных мероприятий в полном объеме.