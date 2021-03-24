ВШЭ в Петербурге и "Биокад" запустят магистерскую программу по биоинформатике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге в предстоящем учебном году запустит новую магистерскую программу по вычислительной биологии и биоинформатике совместно с компанией "Биокад". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

"Летом 2021 года открывается новая магистерская программа "Вычислительная биология и биоинформатика". Она реализуется компанией "Биокад" совместно с Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики - Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что магистранты, поступившие на программу, получат знания на стыке дисциплин: физики, математики и биологии. Они смогут создавать терапевтические молекулы, строить модели эффективности препаратов и разрабатывать алгоритмы моделирования биологических систем. Учащиеся будут изучать математические и технологические подходы, которые используются в вычислительной биологии и применимы при анализе больших данных, а также при разработке программного обеспечения.

"Потребность в подготовке специалистов из области физики и математики, которые смогут решать биологические задачи с помощью математического моделирования и алгоритмов, привела к идее создания новой программы. Ее основное преимущество - прикладной характер обучения. Во время учебного процесса студенты смогут участвовать в действующих проектах на базе "Биокад", также компания предоставит свои площадки для проведения занятий и пригласит преподавателей из числа сотрудников", - отметили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т.д.