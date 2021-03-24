ЕС и Великобритания работают над расширением поставок вакцин для населения

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания работают вместе над расширением поставок вакцин от коронавируса для граждан сообщества и королевства. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и Лондона, распространенном в среду в Брюсселе.

"Учитывая нашу взаимозависимость, мы работаем над конкретными шагами в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для создания беспроигрышной ситуации и расширения поставок вакцин для всех наших граждан", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "третья волна пандемии делает сотрудничество между ЕС и Великобританией еще более важным". "В конечном итоге открытость и глобальное сотрудничество всех стран станут ключом к окончательному преодолению этой пандемии и обеспечению лучшей подготовки к решению будущих задач. Мы продолжим наши дискуссии", - говорится в нем.

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение поставщиком обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь, как заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон рассчитывает на то, что Евросоюз не станет действовать таким образом в отношении королевства.

ЕС собирается пойти на ограничения экспорта вследствие невысоких темпов вакцинации в странах сообщества по сравнению с Великобританией. На текущий момент в Соединенном Королевстве прививка сделана более 26 млн человек - половине совершеннолетних жителей страны. В странах ЕС первую дозу получили чуть более 10% жителей, вторую - 4,5%.