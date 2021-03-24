В Карачаево-Черкесии построят этнографический комплекс

ЧЕРКЕССК, 24 марта. /ТАСС/. Строительство культурно-досугового ярмарочного комплекса начнется весной этого года в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram в среду.

"В Москве встретился с руководителем федеральной компании "Русские ярмарки" Акифом Гилаловым, который презентовал проект стилизованного культурно-досугового ярмарочного комплекса. Такие комплексы уже установлены в разных регионах России. Основная их цель - возрождение ярмарочной торговли и популяризация национальных культур через поддержку народных промыслов, традиций и культурной самобытности. Строительство такого этнографического комплекса начнется уже в мае этого года в республиканской столице - Черкесске", - написал Темрезов.

По информации пресс-службы мэрии Черкесска, комплекс будет построен на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров", где планируется реализация масштабного проекта по благоустройству набережной реки Кубань. Территория в 100 га будет разделена на различные зоны: питания и досуга, развлечений, экотропы, пляжную и прогулочные зоны.

Ранее директор туристического комплекса "Медовые водопады" Мусса Боташев рассказал ТАСС, что первый культурно-этнографический комплекс "Алан шахар" в Карачаево-Черкесии планируют открыть в 2021 году. Возведение "Алан-Шахара" - своеобразного музея под открытым небом, оформленного в кавказском стиле XVIII-XIX веков, - было начато весной 2015 года. По проекту будут возведены стилизованный ресторан кавказской кухни, мастерские по производству шорных и шерстяных изделий, школа джигитовки, конноспортивный комплекс.