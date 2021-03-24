В трех регионах на востоке Австрии с 1 по 6 апреля ужесточат карантин

ВЕНА, 24 марта. /ТАСС/. Три восточных федеральных земли Австрии - Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд - введут на пасхальные праздники новые ограничения из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил в среду глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

По словам министра, во время Пасхи в этих трех регионах планируется предпринять усилия по сокращению социальных контактов, увеличению объемов тестирования населения на коронавирус, расширить список мест, где будет введено обязательное ношение респираторных масок. "На пасхальные праздники будет введен этап заморозки, то есть с 1-го по 6-ое апреля", - сказал министр. С 7 апреля для доступа в непродовольственные магазины планируется ввести тестирование на коронавирус.

В частности, с 1 по 6 апреля закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры, респираторные маски типа FFP2 надо будет носить на улице в местах массового скопления людей, будет введен контроль на границах с восточными странами-соседями (Чехией и Венгрией), в закрытых помещениях будет обязательно носить респираторные маски при нахождении более одного человека в одной комнате. Занятия в школах после Пасхи также будут переведены на дистанционный режим.

"Мы также хотим закрепить ограничение на выход из дома, которое было в период рождественских праздников. С 00:00 до 24:00 с пятью всем известными исключениями", - отметил министр.

Как сообщал австрийский канцлер Себастьян Курц, выход из карантина в Австрии после Пасхи (в 2021 году у католиков отмечается 4 апреля) будет происходить по регионам в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом из них. Так, на западе Австрии сейчас наблюдается стабильная обстановка с заболеваемостью. В трех восточных регионах - Вене, Нижней Австрии и Бургенланде - происходит масштабное распространение британской мутации коронавируса.

Правительство Австрии в рамках постепенного выхода из обычного карантина планировало открыть для обслуживания гостей уличные террасы ресторанов и кафе с 27 марта, но пока не определилось с конкретной датой. Жесткий карантин в Австрии ослабили в феврале. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания продолжают действовать с ноября 2020 года.