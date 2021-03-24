Власти Испании решили не ужесточать уже принятые ограничения из-за пандемии в период Пасхи

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. Власти Испании решили не ужесточать уже принятые ограничительные меры во время католической Пасхи, которая в текущем году выпадает на 4 апреля, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press .

По его информации, в ходе заседания с участием центрального правительства и региональных властей было принято решение оставить в силе ранее принятый план сдерживания распространения инфекции во время Пасхи. Изначально СМИ передавали, что Минздрав Испании рассматривал возможность введения комендантского часа с 20:00 по местному времени, а также закрытия раньше обычного кафе и магазинов, не торгующих предметами первой необходимости.

Обычно на Страстную неделю у многих подданных королевства приходятся длинные выходные, и испанцы зачастую предпочитают отправляться в поездки в эти дни. Ранее Минздрав и власти автономных сообществ уже согласовали запрет за выезд из регионов с 26 марта по 9 апреля.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,2 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 74 тыс. пациентов. До мая в стране действует режим повышенной готовности. В конце декабря прошлого года в Испании началась кампания по вакцинации.