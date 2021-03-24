Экс-главу госпрограммы США по разработке вакцины от COVID-19 обвинили в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американский и бельгийский иммунолог Монсеф Слауи, который ранее был руководителем государственной программы США по разработке и распространению вакцины от коронавируса, обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в заявлении британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK), опубликованном в среду.

Как следует из документа, Слауи несколько лет назад, будучи сотрудником GSK, предположительно, подвергал сексуальным домогательствам коллегу. Другие подробности не приводятся. В связи с этими обвинениями Слауи уволен с поста председателя совета директоров компании Galvani Bioelectronics. Она принадлежит GSK.

В GlaxoSmithKline полагают, что Слауи "злоупотреблял руководящим постом". В компании осведомлены об указанных обвинениях с февраля.

Слауи до середины января текущего года руководил в США госпрограммой, которая получила название "Операция невероятная скорость". О начале ее проведения объявили в мае 2020 года представители предыдущей администрации США, главой которой являлся республиканец Дональд Трамп. Целью программы была ускоренная разработка вакцины от нового коронавируса, а также распространение препаратов среди населения.