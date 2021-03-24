Правительство Словении сократило длительность комендантского часа

ЛЮБЛЯНА, 24 марта. /ТАСС/. Словенские власти сократили длительность ночного комендантского часа на всей территории страны, изменения вступят в силу с момента публикации указа в правительственной газете. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в среду на его сайте .

Теперь комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00 по местному времени (с 00:00 до 07:00 мск), ранее же жители страны были ограничены в передвижениях с 21:00 до 06:00. Данная ежедневная ограничительная мера была впервые введена 20 октября 2020 года, министерство внутренних дел Словении мотивировало ее появление необходимостью борьбы с подпольными вечеринками.

Словенские власти также приняли решение о запрете на выезд из статистических регионов Обално-Крашка, Горишка и Словенская Каринтия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

После вступления ограничений в силу жители указанных регионов смогут покинуть постоянное место жительства лишь при веских основаниях, доказанных документально. Свободный въезд из остальной части страны будет разрешен лишь переболевшим коронавирусом и лицам, привитым сертифицированными в ЕС вакцинами.

Всего с начала вспышки коронавируса в стране 4 марта 2020 года выявили 208 585 инфицированных, из-за последствий заражения умерли 3 994 человека.

В Словении действует режим эпидемии: запрещены общественные мероприятия с участием более 10 человек, закрыты рестораны и бары. Работа всех остальных общественных заведений разрешена лишь при условии еженедельного тестирования персонала на наличие коронавируса, а посетители горнолыжных курортов обязаны перед катанием предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, выполненный за последние семь дней. При этом в регионах Посавье, Юго-Восточная Словения и Приморско-Нотраньска, отличающихся лучшей санитарной ситуацией, разрешена работа уличных террас кафе.