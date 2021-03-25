В Алеппо началась массовая вакцинация детей от полиомиелита

АЛЕППО, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты сирийской системы здравоохранения впервые в послевоенном Алеппо начали бесплатную вакцинацию детей от полиомиелита, сообщил журналистам специалист министерства здравоохранения провинции Таляль аль-Мараджи.

"Вакцинируем детей от одного года до пяти лет ежедневно с 08:00 до 14:00 (по местному времени). Это все делается бесплатно. Государство отвечает за осмотр и вакцину. Российские медики помогают нам при необходимости", - сказал аль-Мараджи.

Начальник центра вакцинации в Алеппо доктор Салах Аджин отметил, что "во время боевых действий многие медицинские центры были закрыты". "Сейчас они снова открываются, и мы постараемся, чтобы все дети были обеспечены вакциной от полиомиелита", - добавил он, пояснив, что распространение этого заболевания можно предотвратить только с помощью иммунизации, так как лекарств не существует.

В послевоенном Алеппо еще не в каждом районе удалось восстановить поликлиники, поэтому нередко образуются очереди на прививку. "Очередь довольно большая, но мы подождем. Во время войны вакцину было недостать, а сейчас государство ее делает бесплатно", - рассказала жительница города Хадиджа Абдулла, которая привела дочь на вакцинацию.

Чтобы сократить очереди, проводят выездную вакцинацию. "Мы ходим по улицам, где нет медицинских центров и людям трудно до них добраться. Мы оповещаем людей и делаем прививку прямо на улице детям от одного года до пяти", - руководитель уличной вакцинации Хасан Таха.

В Сирии с 2021 года прививки против полиомиелита обязательны и входят в медицинский календарь, утвержденный министерством здравоохранения. Врачи планируют закончить массовую вакцинацию к началу апреля, когда начнется самый опасный период развития этой вирусной инфекции.