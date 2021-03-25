СМИ: Индия пока воздержится от наращивания поставок вакцин от COVID-19 другим странам

ТАСС, 25 марта. Власти Индии временно не будут расширять программу поставок вакцин от нового коронавируса в другие страны с целью сосредоточить все силы на прививках своих граждан. Об этом в среду сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, запрет на экспорт вакцин введен не будет. Власти Индии намерены пока не увеличивать объем поставок другим государствам, чтобы удовлетворить нужды своего населения. По данным издания, решение правительства обусловлено несколькими причинами. Среди них необходимость наращивать темпы вакцинации внутри страны на фоне роста случаев заражения коронавирусом и решение начать с 1 апреля прививать людей старше 45 лет.

Газета отмечает, что на данный момент Индия поставила более 60 млн доз вакцин от коронавируса в 76 государств. Также страна в 2021 году предоставила 200 млн доз вакцин международному механизму COVAX Всемирной организации здравоохранения. Нью-Дели изучит обстановку примерно через два месяца и вернется к вопросу наращивания экспорта, чтобы соблюсти все взятые на себя обязательства.

Ранее министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар сообщил, что Индия поставила вакцины от коронавирусной инфекции в 72 страны в рамках программы "Вакцин маитри" как на грантовой основе, так и на основе двусторонних контрактов.

В настоящее время Индия выпускает два вида вакцин: Covishield, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, и Covaxin от индийской Bharat Biotech. Еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российский "Спутник V". Вакцина Covishield массово производится Институтом сыворотки Индии в городе Пуна. Этот институт - крупнейший в мире производитель вакцин - наладил выпуск сотен миллионов доз препарата от AstraZeneca.

С момента начала пандемии в Индии коронавирусом заразились 11 734 058 человек, выздоровели 11 205 160 пациентов, число умерших составило 160 441 человек. Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся коронавирусом, четвертое место по количеству летальных исходов (после США, Бразилии и Мексики).