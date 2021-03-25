Власти Парагвая вводят строгие карантинные ограничения до 4 апреля

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Правительство Парагвая решило значительно ограничить возможность перемещения граждан до наступления католической Пасхи из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

"Все жители должны будут находиться у себя дома и будут по минимуму перемещаться по улицам с целью пополнения запасов [продуктов и товаров первой необходимости] с 05:00 до 20:00 (с 11:00 до 02:00 мск)", - говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 27 марта по 4 апреля.

Как информировал Минздрав, занятия в учебных заведениях Парагвая будут проходить в онлайн-формате. Аптеки и продуктовые магазины будут работать в обычном режиме, остальные торговые точки и кафе смогут обслуживать клиентов только через доставку. Решено приостановить автобусное сообщение между городами.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. К настоящему моменту в стране заболели 198 315 человек, 3 818 умерли. С 22 февраля в Парагвае началась вакцинация медперсонала.